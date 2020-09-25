Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые станут родителями

25.09.2020, 12:25, Разное

Несколько минут назад на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях появилось долгожданное для СМИ и поклонников принцессы Евгении сообщение: она ждет ребенка. Слухи об этом ходили на протяжении многих месяцев, но официальная информация появилась только сейчас. Девятый правнук Ее Величества родится в начале следующего года.

Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет их ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский очень рады этой новости, – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Чуть позже новостью поделилась и сама принцесса Евгения на личной Instagram-странице, опубликовав трогательную фотографию с детскими пинетками.

Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го.

Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа. В эфире The One Show принцесса делилась подробностями того вечера.

В этот вечер была такая красивая луна, это был невероятный момент! Вопрос Джека меня очень удивил, даже несмотря на то, что мы вместе уже семь лет и всегда знали, что поженимся. Я не смогла сдержать слез от счастья.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.