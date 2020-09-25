 

Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги

25.09.2020, 12:23, Разное

На днях Европарламент обнародовал резолюцию по ситуации в Белоруссии. Победу Александра Лукашенко на выборах главы республики назвали несправедливой и нечестной. Западные лидеры перестанут признавать его президентом с 5 ноября, то есть когда истечет его прошлый срок.

Белорусский политик игнорирует угрозы ЕС и продолжает вести себя как в ни в чем не бывало. Как отметил журналист Александр Невзоров, президент пытается разжечь гражданскую войну в республике. “Он вливает бешеные деньги в ОМОН, заваливая их обещаниями квартир”, – сказал эксперт.

Публицист признался, что не понимает, зачем Лукашенко провел скорую инаугурацию. Исход все равно предрешен: ему придется покинуть свой пост. При этом надеяться на мирный уход ему политику стоит, продолжил Невзоров. Протестующие больше не будут церемониться с президентом.

Напомним, Александр Лукашенко официально вступил в должность главы Белоруссии утром 23 сентября. На мероприятие были приглашены чиновники и военные. Некоторые позднее признались, что не знали, зачем их позвали во Дворец независимости в Минске.

В ходе церемонии Александр Лукашенко заявил, что ему удалось предотвратить цветную революцию в стране. Он отметил, что не имеет права бросить соотечественников в такой сложный период, а также поблагодарил силовиков за стойкость и мужество в борьбе с внешней угрозой.



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