Ассоциация НОМ подвела итоги Единого дня голосования

25.09.2020, 12:23, Разное

В ассоциации отмечают успех новых партий, которые профессионально подошли к ведению избирательных кампаний и смогли найти своих избирателей в ряде субъектов Федерации.

На выборах 13 сентября было представлено рекордное для современной России число партий. В среднем на выборах в региональные заксобрания – 8,4. Рекордным по разнообразию представительства стал новый состав Рязанской областной думы – туда прошли семь партий, сказано в докладе ассоциации.

Отмечается, что помимо четырех парламентских политсил, пятипроцентный барьер на выборах в рязанскую думу смогли преодолеть “Партия пенсионеров”, а также новые игроки отечественной политической арены – партии “Новые люди” и “За правду”.

Ассоциация разработала свою оценку легитимности выборов – “прямую НОМ”. Этот уровень складывается из трех факторов: результаты соцопросов, данные экзитполов и итоги самого голосования.

Например, в конце предвыборной кампании кандидата на пост главы главы Республики Коми Владимира Уйбу поддерживали 75,1% опрошенных. Экзитполы показывали почти 81%, а его итоговый результат – 73,16% голосов. Это подтверждает закономерность сопоставления указанных показателей, подчеркивают исследователи.

Состоявшиеся выборы с уверенностью можно считать легитимными, а итоги голосования хорошо отражают предпочтения избирателей, сказала в интервью газете “Известия” член Общественной палаты России Алена Булгакова.

Ассоциация отметила и ряд новшеств прошедшего электорального цикла: трехдневное голосование и дистанционное электронное волеизъявление. Последнее было применено на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

Единому дню голосования предшествовали два дня досрочного. Это позволило избежать скопления граждан на избирательных участках.

Сочетание новых форматов голосования позволило привлечь молодежь и людей старшего поколения, отмечают исследователи ассоциации “Независимый общественный мониторинг”.

“Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем”, – говорится в докладе ассоциации.

По мнению Алены Булгаковой, у граждан сформировалось доверие к новым форматам волеизъявления. В этом велика роль Центризбиркома и общественности, отметила член ОП РФ.

“Благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом”, – сказала она.