 

Печальное будущее наложниц – Личное мнение

25.09.2020, 11:56, Разное

Единственная девушка Тимати, которая имеет будущее — это Алекса с Фабрики дыр.

Девушка сказала «Да» фитнес-тренеру, которого увела от беременной жены-танцовщицы, выступавшей у Филиппа Киркорова:

Кольцо, как я понимаю, невеста купила сама, зато мужик всё-таки есть. В отличие от Шишковой и Решетовой, которым половая жизнь в дальнейшем не светит.

Почему у Алексы есть будущее, а у наложниц его нет? Всё просто: Алекса не родила от Тимура, ушла, не зависит от него материально.

Шишковой и Решетовой же, как я понимаю, при расставании разрешено получать небольшое содержание, называться матерями, показывать прелести в Эскортограме, сопровождать маленького на мероприятия, куда он придёт с новой наложницей и… И всё.

Целовать левого мужика и детей Тимура одними губами запрещено.

Не то, чтобы я радовалась за Алексу — кто она вообще такая? — но всё-таки у девушки есть нормальная жизнь. Захотела — увела мужа у беременной бабы, женит вот его на себе. Не хочет — не трахается.

Такой свободы нет у Алёны и Насти. А девки ведь молоды, полны сил и вполне заслуживают ещё лет 20 наромально потрахаться и создать семью.

Грустно. А вам?

Источник: Лена Миро



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