 

Ученые сформировали основу жизни с помощью шести простейших молекул

25.09.2020, 11:53, Разное

Ученым экспериментально удалось доказать, что для возникновения жизни достаточно шести простейших молекул. Они запускают химическую реакцию, результатом которой становится образование аминокислот и других биотических соединений.
Все эксперименты проводились при помощи программы Allchemy. В нее были загружены данные о шести простейших молекулах: воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида. Ученые полагают, что во времена зарождения жизни они должны были существовать на планете. Затем был запущен процесс синтеза.

На третьем этапе исследователи заметили, что начала образовываться основа жизни в виде аминокислот. Первым появился глицин, затем сформировался еще ряд биотических соединений. Программа Allchemy также выдала информацию о ранее неизвестных маршрутах пребиотического синтеза иных органических соединений. Так, специалисты обнаружили, что были синтезированы ацетальдегид, мочевая, лимонная, яблочная и фумаровая кислоты, информирует РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Сексолог Сергей Ланг назвал продукты со свойствами афродизиаков

24.06 / В гостях у принца Саудовской Аравии: экскурсия по его дому в Лос-Анджелесе с 39 ванными комнатами

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

11.09 / Мнение: Бесплатный сыр

04.08 / Скандалы: Акеле пора уходить

15.08 / Задержанные в Беларуси наемники «ЧВК Вагнера» вернулись в Россию

04.09 / Мнение: Памятка будущему военному корреспонденту

10.07 / Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой

03.08 / Дело сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных

12.07 / Оружейные эксперты США восхитились новым пулеметом Калашникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска