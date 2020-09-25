Ученые сформировали основу жизни с помощью шести простейших молекул

25.09.2020, 11:53, Разное

Ученым экспериментально удалось доказать, что для возникновения жизни достаточно шести простейших молекул. Они запускают химическую реакцию, результатом которой становится образование аминокислот и других биотических соединений.

Все эксперименты проводились при помощи программы Allchemy. В нее были загружены данные о шести простейших молекулах: воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида. Ученые полагают, что во времена зарождения жизни они должны были существовать на планете. Затем был запущен процесс синтеза.

На третьем этапе исследователи заметили, что начала образовываться основа жизни в виде аминокислот. Первым появился глицин, затем сформировался еще ряд биотических соединений. Программа Allchemy также выдала информацию о ранее неизвестных маршрутах пребиотического синтеза иных органических соединений. Так, специалисты обнаружили, что были синтезированы ацетальдегид, мочевая, лимонная, яблочная и фумаровая кислоты, информирует РИА Новости.