 

Анастасия Волочкова отозвала иск к Дане Борисовой, назвавшей ее «алкоголичкой»

25.09.2020, 11:53, Разное

По словам адвоката Виктора Швеца, балерина Анастасия Волочкова приняла решение о том, что отзывает иск к Дане Борисовой. Тяжба началась по причине того, что ведущая назвала в соцсетях танцовщицу «алкоголичкой».
В свою очередь, Алексей Степанов, адвокат телеведущей, отметил, что «иск был превентивной мерой». О решении Анастасии Волочковой стало известно сегодня, 25 сентября, в ходе заседания в Савеловском суде. Сами знаменитости не явились, доверив прекращение судебного разбирательства своим правозащитникам. Виктор Швец заявил, что балерина не хочет продолжать судиться, так как после последнего заседания в СМИ на нее «была вылита грязь», а она «выше этого».

Пару лет назад Дана Борисова, которая вернулась из реабилитационного центра, заявила, что Анастасия Волочкова злоупотребляет спиртными напитками. По словам экс-ведущей «Армейского центра», которая после лечения стала экспертом в вопросах нарко- и алкозависимости, у балерины нездоровый цвет лица, «мешки» под глазами и опухшее лицо. Поэтому Дана Борисова призвала знаменитость взяться за свою жизнь и лечиться. Ведущая высказала опасения, что в состоянии алкогольного опьянения танцовщица может задохнуться в своей знаменитой сауне или устроить там пожар.



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