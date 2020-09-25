 

Польша отказалась прерывать дипломатические отношения с Белоруссией

25.09.2020, 11:48, Новости дня

Польские власти не планируют рассматривать возможность разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, заявили в МИД республики.

«Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией», – сообищла ТАСС пресс-служба ведомства.

Между тем госсекретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что «полутайная» инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не обеспечивает церемонии легитимность. 

«Инаугурация» Лукашенко только углубляет политический кризис в Белоруссии. МИД Норвегии вновь призывает власти этой страны воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», – написал Халворсен в Twitter.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Лукашенко в ответ на обвинения в «тайной» инаугурации заявил, что церемония не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около двух тысяч человек. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.



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