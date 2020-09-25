Вакцинолог: в России близится новый пик заболеваемости COVID-19

25.09.2020, 11:43, Разное

Вакцинолог Евгений Тимаков считает, что прирост числа заразившихся коронавирусом скоро достигнет девяти тысяч в день. Однако повода для паники нет, уверяет эксперт, поскольку такой прогноз сделал заранее. В этой ситуации следует помнить поговорку: “Предупрежден – значит вооружен”.

Более того, в России медикам удалось смягчить последствия первой волны коронавируса, отметил эксперт. Например, в стране до сих пор наблюдается один из самых низких показателей смертности. Это стало возможным благодаря профилактическим мерам.

Напомним, ранее Владимир Путин сказал, что ему не хотелось бы вновь вводить карантин. Президент России призвал работников медицины проводить больше тестов на COVID-19. Жителей страны лидер попросил соблюдать масочный режим.

24 сентября в России было выявлено 6595 заразившихся коронавирусом. Вылечились от COVID-19 6130 человек. За все время в стране инфекцию обнаружили более чем у одного миллиона жителей: выздоровели почти 930 тысяч, скончались – около 20 тысяч. Также стоит отметить, что Россия лидирует по количеству проведенных тестов – 43,9 миллиона.