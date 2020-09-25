 

Мнение: Ким Чен Ын извинился

25.09.2020, 11:40, Разное

Ким Чен Ын принес официальные извинения президенту Южной Кореи за расстрел южно-корейского чиновника, направив письменные извинения.
Как разъясняет Ким Чен ын, некий южно-корейский чиновник пытался по воде бежать из Южной Кореи в Северную.
При пересечение границы он не реагировал на предупреждения пограничников, у которых был жесткий приказ не пускать в страну беглецов из-за угрозы коронавируса.
После этого был открыт огонь на поражение, в результате чего перебежчик был убит. Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.
Ким Чен Ын в письме заявил, что "этого не должно было произойти" и ему жаль, что все это произошло.

Источник: Colonel Cassad



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