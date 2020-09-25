Какие страховки обязательны при оформлении кредита, а от каких можно отказаться?

25.09.2020, 11:43, Детали

Теги: Бизнес, Общество

– Брала кредит в банке, и сотрудник настоятельно советовал купить страховку по кредиту. Я её оформила, но обязательно ли это делать? Маргарита С. (г. Ростов)

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов:

– Если речь идет об автокредитовании или ипотеке, то по закону банк может потребовать от заемщика застраховать залоговое имущество. Если человек не хочет оформлять такую страховку, у банка есть право отказать ему в предоставлении кредита по обсуждаемой программе кредитования и предложить другой продукт. Но практика показывает, что без страховки нельзя получить только ипотечный кредит. Автокредиты порой соглашаются выдать и без страховки.

Страхование предмета залога ипотеки становится «подушкой безопасности», если дом или квартира пострадают от пожара, наводнения, взрыва газа или других серьезных происшествий, и жить в квартире будет невозможно. Страховка исключит ситуацию, когда заемщик останется с кредитом и без жилья. Кредиторы в свою очередь хотят быть уверены в том, что получат назад свои деньги, если с квартирой или домом произойдет что-то серьезное.

Что касается предложений купить другие страховки – то это сугубо добровольное дело. В кредитном договоре банк обязан прописать все дополнительные услуги, в том числе – страховки, а заемщик вправе выбрать – на что согласиться и от чего отказаться. Но тут стоит помнить, что при выдаче кредита без страховки банк может увеличить процентную ставку, поскольку риски невозврата средств возрастают.

Какие страховки при кредитовании могут предложить? Самая распространенная – страхование жизни и здоровья, ее предлагают вместе с любым видом кредита. Эта страховка позволит погасить долг, если заемщик умрет или получит инвалидность и не сможет работать. Здесь следует внимательно изучать условия, поскольку в этих договорах много исключений, и деньги удается получить далеко не всегда.

Например, некоторые компании не выплачивают страховку, если заемщик погиб или получил травму во время занятий экстремальными видами спорта. Отдельные требования у страховщиков и по здоровью. Если при заполнении анкеты договора какие-то данные клиент умолчал, и это вскроется, то страховая компания может отказать в выплате возмещения. Та же ситуация и при покупке страховки от потери работы. Она также имеет массу ограничений. Например, увольнение по собственному желанию и соглашению сторон не засчитают как страховой случай.

Я рекомендую всегда очень внимательно читать договор страхования и принимать взвешенное решение. И помните, что у вас есть 14 дней, так называемый «период охлаждения», когда договор со страховой компанией можно расторгнуть.