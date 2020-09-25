 

Михаил Горбачёв пожелал Навальному удачи в получении Нобелевской премии мира

25.09.2020, 11:37, Разное

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поприветствовал решение о выдвижении Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира.

Сам Горбачёв, ставший её лауреатом в 1990 году, считает необходимым вручить её именно Навальному.

– Нобелевская премия мира – это большая ответственность перед народом России. Тот, кому её вручают, пользуется пожизненной всенародной любовью. Ко мне до сих пор подходят люди на улице, жмут руку, благодарят за мой труд и за то, как я руководил государством. Уверен, Алексей, если получит эту премию, тоже будет столь же популярен в России, как я. Если ему вручат премию, я дам ему телефон маркетинг-директора одной сети пиццерий, чтобы он смог сняться в её рекламе, — заявил Михаил Горбачёв.

На Нобелевскую премию мира номинируются выдающиеся государственные деятели, в числе которых Бенито Муссолини (1935), Адольф Гитлер (1939), Иосиф Сталин (1945, 1948) и Барак Обама (2009). Алексей может стать первым лауреатом премии в новой России, что даст ему право бесплатного проезда в общественном транспорте и пожизненную пенсию в размере 200 тыс. рублей за счёт федерального бюджета.

Одновременно с Навальным лауреатом Нобелевской премии по литературе может стать Светлана Алексиевич. В случае успеха белорусская писательница станет первым лауреатом, дважды удостоенной такой престижной награды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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