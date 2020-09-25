На полигоне SpaceX прогремел взрыв

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25.09.2020, 11:23, Разное

На полигоне компании SpaceX в Техасе взорвался выполненный из стали сплава 304L топливный резервуар Starship SN7.1, передает “Царьград”. Инженеры Илона Маска намеренно накачивали в цистерну жидкий азот до тех пор, пока давление не достигло критической отметки. Отмечается, что это было сделано намеренно – специалистам потребовалось знать предельную прочность сооружения. Подобные резервуары планируется устанавливать на космический корабль Starship, который собираются отправить на Марс.



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