Российские ученые создали высокоточный детектор вирусов и бактерий в воздухе

25.09.2020, 11:17, Разное

В РФ разработали детектор «Триггер-БИО», определяющий присутствие в воздухе любых вирусов, бактерий и токсинов с высокой точностью даже при маленькой концентрации. Над созданием прибора работали сотрудники Национального ядерного исследовательского университета НИЯУ МИФИ по заказу Минздрава РФ.

Детектор «Триггер-БИО» уже прошел государственные испытания. Результаты показали, что устройство имеет рекордную чувствительность. Так, ему требуется несколько секунд для обнаружения патогенов в воздухе даже с учетом того, что в 1 литре присутствуют всего 10-20 частиц.

Поскольку детектор «Триггер-БИО» может находить вирусы, бактерии и токсины его планируют использовать в местах массового скопления людей, информирует РИА Новости. Например, при осуществлении потокового скрининга.