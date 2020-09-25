 

Российские ученые создали высокоточный детектор вирусов и бактерий в воздухе

25.09.2020, 11:17, Разное

В РФ разработали детектор «Триггер-БИО», определяющий присутствие в воздухе любых вирусов, бактерий и токсинов с высокой точностью даже при маленькой концентрации. Над созданием прибора работали сотрудники Национального ядерного исследовательского университета НИЯУ МИФИ по заказу Минздрава РФ.
Детектор «Триггер-БИО» уже прошел государственные испытания. Результаты показали, что устройство имеет рекордную чувствительность. Так, ему требуется несколько секунд для обнаружения патогенов в воздухе даже с учетом того, что в 1 литре присутствуют всего 10-20 частиц.

Поскольку детектор «Триггер-БИО» может находить вирусы, бактерии и токсины его планируют использовать в местах массового скопления людей, информирует РИА Новости. Например, при осуществлении потокового скрининга.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Умер брат президента США Дональда Трампа

16.07 / Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

29.07 / Мнение: Тятя! Тятя! Наши сети притащили номера!

07.07 / Французский фотограф: «За двадцать лет в Москве все изменилось, только Путин по-прежнему здесь»

11.09 / Мнение: Возможна ли сделка с Дьяволом?

01.08 / Онколог Карасев рассказал, на что указывает горечь во рту

19.07 / В Ростове-на-Дону оползень разрушил крупнейшее в России место захоронения жертв холокоста

04.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года

22.08 / Китай готов создать пилотируемую базу на Луне к 2036 году

05.09 / В России хотят продлить до конца 2020 года меры поддержки бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска