Великобритания и США готовят санкции в отношении Беларуси

25.09.2020, 11:10, Новости дня

Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона планирует ввести санкции в отношении Беларуси в ответ на насилие в отношении протестующих.

«Мы координируем действия с США и Канадой, чтобы в срочном порядке подготовить соответствующие списки, – заявил парламенту министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. – Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его режим, и мы призываем его к серьезному и убедительному диалогу с оппозицией».

Рааб не уточнил, коснутся ли санкции самого Лукашенко.

«Мы рассматриваем целый спектр лиц», – сказал он, отвечая на вопрос о том, попадет ли Лукашенко в британский черный список.

Лидеры Евросоюза также пока не приняли решение о санкциях против Лукашенко из-за разногласий внутри блока. Задержке поспособствовал спор между Турцией и Грецией.

Но, по данным Reuters, США, Великобритания и Канада могут ввести санкции против Беларуси уже в пятницу.