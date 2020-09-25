 

ФБР ведет расследование в отношении экстремистов из «Антифа»

25.09.2020, 11:10, Новости дня

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил Конгрессу, что ведомство ведет серьезные расследования в отношении анархистских и экстремистских элементов из движения «Антифа», участвовавших в недавних протестах.

На слушаниях в сенатском Комитете по внутренней безопасности, Рэй сказал, что ФБР заметило «организованную тактическую деятельность как на местном, так и на региональном уровне».

«Мы видели, как приверженцы «Антифа» объединяются и работают вместе небольшими группами», – сказал он.

Рэй добавил, что ведомство проводит многочисленные расследования в отношении «анархистских воинствующих экстремистов, часть из которых действуют через эти группы».

По данным Антидиффамационной лиги, «Антифа» (сокращение от «антифашизм») – бесструктурное движение, последователи которого «верят в активное агрессивное сопротивление крайне правым движениям».

При этом Рэй подчеркнул, что, хотя в отношении «Антифа» и других экстремистских групп ведутся активные расследования, численность этих организаций не столь велика.

По его словам, мирных протестующих, а также людей, которые занимались мелким вандализмом и мародерством, было значительно больше, чем представителей организованных экстремистских групп.



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