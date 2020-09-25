В РФ выявили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

25.09.2020, 11:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 136 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1560, Санкт-Петербурге – 224, Московской области – 208.

Всего в стране выявлено 1 млн 136 тыс. 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 934 тыс. 146 человек, из них 4317 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 тыс. 56 человек.

Накануне, 24 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6595. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 617.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.