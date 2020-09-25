 

Аппараты МРТ закупили по нацпроекту для больниц Башкирии

25.09.2020, 11:08, Новости дня

Аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) закуплены для пяти больниц Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение». Общее финансирование закупки превысило 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» закуплено два МРТ в городские больницы Уфы и Нефтекамска, каждый стоимостью по 65 млн рублей. Еще два аппарата стоимостью по 90 млн рублей получили республиканская детская клиническая больница и больница № 17 Уфы. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» один аппарат поставлен в республиканский клинический онкодиспансер, за 97,45 млн рублей», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

«Магнитно-резонансный томограф позволяет проводить исследования с высокой достоверностью показателей. Исследования, проводимые на МРТ, позволяют выявить малейшие изменения в структуре мягких тканей головы и тела при диагностике и контроле эффективности лечения заболеваний нервной системы, онкологической патологии и других заболеваний», – добавили в пресс-службе.

Детские больницы, куда поставили новое оборудование, получили возможность проводить исследования патологических состояний у детей с самого раннего возраста в сфере нейрохирургии, урологии, ревматологии, а также усовершенствовать диагностику и раннее выявление патологий.

Аппараты МРТ относятся к высокотехнологичному оборудованию и требуют длительного монтажа, их запуск ожидается в конце октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Жене убитого в Санкт-Петербурге украинского рэпера предъявили официальные обвинения

31.07 / Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

19.08 / Дегтярев решил оформить ипотеку в Хабаровске

12.09 / Эрдоган пообещал Макрону «много проблем» в случае нападок на Турцию

05.09 / “Деморализует общество, вносит раскол”. Глава СВР Украины прокомментировал заявление о “слитой” операции по задержанию вагнеровцев

10.08 / В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии

08.07 / ЕК одобрила план Германии о помощи бизнесу

10.07 / В Совфеде призвали МИД ответить на запрет RT в Латвии и Литве

07.07 / Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

11.08 / “Народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”. Байден призвал официальнй Минск отказаться от насилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска