 

Росаккредитация назвала способ отсеять мошенников при поверке счетчиков

25.09.2020, 11:08, Новости дня

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) напомнила россиянам о необходимости проверять аккредитацию компаний перед поверкой коммунальных счетчиков, чтобы не стать жертвой мошенников.

В четверг в РФ вступили в силу новые правила поверки счетчиков.

«Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в национальной системе аккредитации лица. Росаккредитация рекомендует потребителям до обращения в компанию за поверкой бытовых счетчиков проверить информацию о ней в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отмечается в нем, изучение информации в реестре службы поможет защититься от действия мошенников, которые могут взять деньги за услугу, но не имеют прав проводить поверку и не имеют возможности вносить данные в единый реестр.

В Минпромторге выпустили приказ, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения о проверке в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг. То есть теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.



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