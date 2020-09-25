Мнение: Три человека на комнату, или как мы жили до Брежнева

25.09.2020, 10:55, Разное

Блогеры Ивано Иванов и fgup48 снабдили меня ссылками на архилюбопытные документы, проливающие свет на историю квартирного вопроса в моём родном Петербурге, который, напомню, был до 1918 года столицей России.

Известный советский учёный Станислав Струмилин, революционер и член РКП(б), академик АН СССР живописует ужасы царизма в своей статье «Жилищный вопрос в Петрограде»:

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=2.2.20.s

Уже в 1890 году эта теснота достигала крайней степени. В то время как средняя скученность для всего населения составляла 2,2 души на 1 комнату, или 7,1 души на среднюю квартиру в 3,2 комнаты, в буржуазных квартирах жило по 1,2 души на комнату, или по 5,7 души на квартиру в 4,9 комнаты, а в рабочих — по 2,9 души на комнату, или по 8,1 души на среднюю квартиру в 2,8 комнаты. При этом, чем меньше были квартиры, тем теснее они заселялись. В квартирах от 3 до 5 комнат приходилось по 2,6 души рабочего населения на комнату, квартиры в 2 комнаты были заселены по 5,9 души на комнату, а в самых маленьких квартирках в 1 комнату ютилось даже по 6,5 души в каждой.

Так жили рабочие квартирохозяева. Но подобных «счастливцев» было незначительное меньшинство, ибо свыше 62% рабочего населения проживало в ещё худших условиях в качестве комнатных и угловых жильцов. Многие рабочие даже угол рассматривали как слишком большую для себя роскошь и снимали койку или полкойки. Нередко на одной койке числилось даже не по два, а по четыре «квартиранта» зараз; ночью на таких койках спали по двое рабочие дневной смены, а днём их здесь сменяла вернувшаяся с работ ночная смена, так что постель никогда не остывала.

Здесь у товарища Струмилина написано не вполне ясно: можно решить, будто восемь человек на квартиру — это только про зажиточных рабочих, тогда как обычный пролетариат живёт ещё хуже: по четыре человека на койку. К счастью, ниже товарищ Струмилин даёт общую картину: «в 1890 г. на каждую сотню жилых квартир приходилось до 710 душ населения, в 1910 г. их было уже 740, в 1915 г. — 830, а к началу революции 1917 г. — не менее 880 душ».

Запомним эти цифры: девять человек на квартиру, три человека на комнату.

Действительно, рабочие до революции жили вполне сносно, а квалифицированные — очень даже неплохо. Россия стала во второй половине XIX века настоящей страной возможностей, что могут подтвердить читатели, у которых сохранились сведения о своей семье того периода. Обычно, говоря о социальных лифтах при Александре III и Николае II, ссылаются на циркуляр о кухаркиных детях, который согласно известному мифу якобы перекрыл простым людям доступ к учёбе. В реальности этот циркуляр, — неудавшаяся попытка обуздать террористов-революционеров, — не оказал практически никакого влияния на систему образования.

Вот типичный пример карьерного лифта. Никита Хрущёв, выходец из очень бедной семьи, начинал учеником сапожника и продавцом. В 14 лет он стал учеником слесаря на заводе, в 18 уже был полноценным слесарем. В 1959 году, во время официального визита в США Никита Хрущёв вспоминал:

https://proza.ru/2009/04/22/16

Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый – 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо – копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же – сильно поднялись…

И действительно, существует доклад ЦСУ СССР, как раз от 1958 года, где изучаются условия жизни советских уже рабочих. В бараках, подвалах и общежитиях жило тогда уже меньше четверти семей, однако в среднем в квартирах жили по девять человек, по три человека на комнату:

https://istmat.info/files/uploads/40053/rgae_1562.41.183_obsledovanie_zhilya.pdf

Как видим, за 40 лет, с 1918 по 1958, жилищные условия рабочих практически не изменились.

Согласно укоренившемуся мифу, во всём виноват Гитлер. Статистика не подтверждает эту версию. Хоть мы и заплатили очень высокую цену за победу, но конкретно жилищный фонд в период 1941-1945 годов пострадал не так сильно, СССР потерял примерно один квадратный метр жилой площади на душу населения.

Доклад ЦСУ указывает, что в среднем на одного человека в 1958 году приходилось 5 квадратных метров. Другие известные мне источники приводят такие же цифры. Конечно, это мало, но нужно учесть, что урбанизация в СССР шла бодрыми темпами, население городов росло. Заявить, будто Сталин строил только жильё для элиты, нельзя: строились в некотором количестве и бараки, и обычные дома.

За следующие 20 лет ситуация значительно улучшилась, в том числе благодаря знаменитым хрущёвкам. Вместе с тем советские граждане по-прежнему жили в тесноте. Я прикрепил к посту любопытный документ от 1979 года — отказ Исполкома на просьбу об улучшении жилищных условий. Из ответа следует, что семья просителей, пять человек, живёт в коммуналке, в комнате площадью в 26 квадратных метров. Так как на каждого члена семьи приходится больше 5 метров площади, права на отдельную квартиру у этой семьи нет.

Мои знакомые из ленинградских семей подтверждают: чтобы выехать из коммуналки, нужно было иметь менее 4,5 метров на человека. Как вариант, можно было дать взятку, воспользоваться блатом или придумать ещё какую-нибудь комбинацию: зачастую вполне законную, но всё же подходившую далеко не каждому. Купить кооперативную квартиру за деньги тоже могли не все: даже тем, кто мог найти нужную сумму на покупку, всё равно требовалось встать в очередь, доказав, что у них маленький метраж.

Вместе с тем, повторюсь, к 1978 году ситуация с жильём в СССР значительно улучшилась. Хоть в Ленинграде и было по-прежнему тесновато, однако в целом по стране на одного человека уже приходилось около 10 квадратных метров площади, чуть ли не вдвое больше, чем в 1917-1958 годах. Позже темпы строительства в СССР выросли ещё сильнее.

К моменту распада страны в 1992 году в ленинградских коммуналках жила примерно пятая часть города, около миллиона человек. Жилищная ситуация стала уже приемлемой, — 15 метров на человека, — однако советское законодательство сильно усложняло решение квартирных вопросов. Когда бюрократические запреты были сняты, петербуржцы массово разъехались из коммуналок в отдельные квартиры. Не помешал этому даже нищий хаос лихих девяностых: к 1995 году большая часть коммуналок была расселена.

Сейчас в России на одного человека приходится 25 квадратных метров, мы живём преимущественно в отдельных квартирах, причём в среднем у каждого гражданина есть одна комната. Это уже уровень Италии или Греции: небогатых, но хорошо развитых капиталистических стран. В обычных для 1979 года условиях, когда на одного человека приходится 5 метров площади, живёт абсолютное меньшинство россиян:

https://ruxpert.ru/Жильё_в_России