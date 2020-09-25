США выделят Сирии более $720 млн на гуманитарную помощь

25.09.2020, 10:50, Новости дня

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении более $720 млн на гуманитарную помощь гражданам, пострадавшим во время конфликта в Сирии, сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео от 24 сентября.

“Деньги предназначены для помощи миллионам сирийцев, включая более 12 миллионов беженцев с начала конфликта. Наша помощь также поможет странам, принимающим сирийских беженцев в Турции, Иордании, Ливане и Ираке. Помощь ориентирована на наиболее уязвимых граждан, включая детей, женщин, инвалидов и пожилых людей”, – заявили в Госдепартаменте.

США подчеркнули ответственность режима президента Сирии Башара Асада за разрушительную военную кампанию и пренебрежение правами человека, включая произвольные задержания более 100 тыс. сирийцев.

“Соединенные Штаты остаются ведущим донором гуманитарной помощи как для Сирии, так и для всего мира”, – добавил в своем заявлении Помпео.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи США с начала кризиса превысил $12 млрд, сообщил Госдеп США.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

По данным ООН, с начала февраля этого года из-за боевых действий число перемещенных лиц достигло 300 тыс. человек. Общее количество вынужденных переселенцев оценили в 900 тыс. человек с декабря 2019 по февраль 2020 года, при этом полмиллиона из них – дети. Некоторые из них погибают от переохлаждения в заснеженных палаточных лагерях.

Беженцы ищут приют в основном в странах Евросоюза. Официальные лица Европы не раз высказывали беспокойство по поводу увеличения концентрации беженцев на внешних границах Евросоюза и Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 февраля заявил, что турецкие власти больше не сдерживают поток мигрантов из Сирии, стремящихся попасть в Евросоюз.

В самой Сирии наблюдается высокая инфляция и серьезный гуманитарный кризис. По оценкам ООН, безработица за последние месяцы в Сирии достигла почти 50%, а денежные переводы из-за границы, на которые жили многие сирийцы, за последние три года сократились более чем вдвое. Стоимость продуктовой корзины с мая по июнь этого года выросла на 48%. А карантинные меры на фоне распространения заболевания COVID-19 приблизили почти разрушенную сирийскую экономику к опасной черте, заявили в ООН.