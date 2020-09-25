 

“Кусать? Разрезать?”. Фреймут показала, как правильно есть хлеб

25.09.2020, 10:50, Новости дня

Украинская телеведущая, участница шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором показала и рассказала, как правильно есть хлеб.

“Как правильно есть хлеб? Кусать? Разрезать? Нет. Хлеб всегда отщипываем. Даже если подали булочку и отдельно масло, разрезать ее пополам не соответствует этикету. Отламываем кусочек – и его мажем”, – написала она.

Фреймут отметила, что этот обычай происходит из Англии.

“Считалось, что женщина – плохая хозяйка, если у нее черствый хлеб. А если гости его щипают – значит, он свежий”, – объяснила Фреймут.

Пост она сопроводила хештегом “этикет с Фреймут”.

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Як правильно і * сти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть, якщо подали булочку та окремо масло, розрізати і * і * навпіл не етикетно. Відламуємо шматочок – і и * ого мастимо. #етикетзфреи * мут @contemporary_manners @snowdrop_publishing @debretts1769

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 24 Сен 2020 в 12:11 PDT

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор”, “Оля” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Сейчас телеведущая участвует в проекте “Танцы со звездами” на “1+1”, премьера которого состоялась 30 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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