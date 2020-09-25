 

За нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, внесли 3 млн грн залога

25.09.2020, 10:50, Новости дня

За внефракционного нардепа Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, внесли 3 млн 1656 грн залога. Об этом “Украинской правде” 25 сентября сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc.

“За нардепа внесли залог в полном объеме”, – сказала она, добавив, что сумму внесли 24 сентября.

Адвокаты Юрченко не ответили изданию, вышел ли он из СИЗО.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика.

По данным НАБУ, нардеп “в завуалированной форме” попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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