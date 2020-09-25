 

“Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии”. Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга

25.09.2020, 10:50, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram поделилась снимком с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На фото певица запечатлена в синем нижнем белье и чулках в объятиях супруга.

“Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии”, – написала она.

Певица сопроводила пост хештегами “медовый месяц” и “медовая жизнь”.

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Какие муж и жена , такие и свадебные фотосессии * #honeymoon and #honeylife with my husband @janis.timma * Photo @olllyvento *

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Сен 2020 в 9:43 PDT

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж. 19 сентября певица сообщила, что они с Тиммой оформили отношения.

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

У Тиммы есть сын Кристиан (2018) от первого брака

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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