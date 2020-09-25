Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

25.09.2020, 10:51, Разное

Исследователь под ником MrMBB333 опубликовал на своем Youtube-канале необычное видео, на котором демонстрирует обнаруженную им во льдах Антарктиды «подводную лодку», пишет The Daily Star.

Виртуальный археолог обнаружил загадочную структуру при помощи сервиса «Google Earth» и поделился своей теорией с пользователями Сети.

По мнению конспиролога, на карте достаточно отчетливо просматривается цилиндрический объект, внешне напоминающий подводное судно. Возможно, оно застряло здесь еще во времена Второй мировой войны. Он также утверждает, что объект имеет металлический блеск, а также у него видны в верхней части «плавники».

Исследователь обращает внимание на то, что в современной версии «Google Earth» загадочный объект не получится обнаружить. Для этого необходимо вернуться в 2004 год к более старой версии сервиса.

Пользователи Сети были очень впечатлены данным видео, набравшим более 38 тысяч просмотров. Кто-то из комментаторов предположил, что объект больше похоже на авиалайнер, а не на подводную лодку. Другой пользователь дополнил его мысль, предположив, что это мог быть пропавший самолет малазийского рейса.

Один скептик высказал мысль, что это обычная парейдолическая иллюзия, и на самом деле это глыба льда, которая отражает солнечный свет.