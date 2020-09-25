«Агентура ФСБ есть и в ЗАГСах, и в домоуправах»

25.09.2020, 10:45, Разное

Чиновник из Ленинградской области засобирался на ПМЖ в Канаду — его взяли и обнаружили хищение 700 млн рублей.

Недостача рекордной для Ленобласти суммы в Выборгском районе, как следует из заявлений администрации муниципального округа, СК РФ и прокуратуры Ленобласти, обнаружилась 11 сентября текущего года. По сведениям «Новой», это произошло в результате негласной проверки, которую осуществили сотрудники УФСБ СПб и области. Их заинтересовало имущественное положение председателя комитета финансов Александра Болучевского. Чиновник, по предположительной информации, полученной редакцией от источника в питерском управлении ФСБ, стал собирать документы для подачи прошения о постоянном месте жительства (ПМЖ) в Канаде, чем и привлек внимание госбезопасности.

Александр Болучевский. Фото: пресс-служба администрации выборгского района

— Система контроля, существовавшая в СССР, хотя и ослабла, но никуда не исчезла, — сказал «Новой» бывший сотрудник ФСБ Сергей Данилов. — Во время службы я курировал администрацию одного из районов. Прежний куратор передал мне агентуру, состоявшую из работников ЗАГСов, архивов, паспортных столов, домоуправлений, военкомата и пр. Когда госслужащий начинает собирать документы для ПМЖ (это большой объем бумаг из разных инстанций), кто-то из агентов обязательно об этом сообщит.

В декларации о доходах, поданной Болучевским за 2019 год, значатся 10,5 млн рублей (6,4 млн у чиновника и 4,1 млн у супруги).

В собственности две трехкомнатные квартиры, семь земельных участков (пять — под индивидуальное строительство, два — для ведения сельскохозяйственной деятельности), три жилых дома и четыре транспортных средства общей стоимостью 13 млн рублей. Такую же сумму наличными сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время обыска в его доме.

Подобное богатство для чиновника даже районного уровня не редкость. Высокая зарплата (хотя 500 тыс. рублей в месяц для председателя районного комитета все-таки многовато), жена занимается бизнесом… На многочисленные дома, участки и квартиры могли бы и не обратить внимания, но Болучевский, по данным нашего источника в ФСБ, начал собирать документы на ПМЖ. Сотрудники безопасности копнули поглубже и выяснили, что основные дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года. Причем расплачивался, как «Новой» сказал источник в прокуратуре, не банковскими картами (безналичный расчет), а наличными. Этот факт вызвал подозрение, и чекисты начали проверять деятельность Болучевского в администрации.

На сегодня, судя по заявлениям на сайтах прокуратуры и СК, установлен факт хищения 716 млн рублей. Вполне возможно, что в ходе следствия сумма увеличится. А пока достоверно неизвестна судьба и этих денег. Как рассказал прессе глава районной администрации Геннадий Орлов, деньги Болучевскому, по его же признанию, понадобились, чтобы купить… место одного из заместителей мэра Москвы Сергея Собянина.

Геннадий Орлов. Фото: пресс-служба администрации выборгского района

По словам Орлова, Болучевский признался, что в конце 2018-го — начале 2019 года он пребывал в психологическом кризисе: в марте 2019-го его понизили в должности, сместив с поста заместителя главы администрации на пост председателя комитета финансов. Именно в этот момент с ним познакомилась некая Марина Николаевна, чей муж якобы занимает высокую должность в Кремле. За 5 млн евро гражданка предложила Болучевскому пост в мэрии Москвы. Ни фамилии загадочной Марины Николаевны, ее мужа, ни даже его должность Болучевский, по его словам, не знает.

Деньги чиновник, как это следует из материалов проверки, решил «изъять» из средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт зданий. Как признал сотрудник СК РФ по Ленинградской области в беседе с корреспондентом «Новой», это был довольно умный ход.

— Ремонты, особенно капитальные, — дело долгое и финансируются поэтапно, — рассказал источник «Новой». — Болучевский и его подельники (а то, что заниматься хищениями в одиночку он не мог, нам совершенно ясно) оформляли акты выполненных работ на ремонтируемых объектах задолго до того, как работы были выполнены. Деньги на оплату по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.

Если бы не проверка ФСБ, эти хищения стали бы выявляться лишь после того, как пришлось бы расплачиваться с реальными исполнителями работ.

Скорее всего, Болучевский думал, что к тому времени он уже будет недосягаем для правоохранительных органов.

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