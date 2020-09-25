Британцы наградят гигантскую крысу медалью за обнаружение мин в Камбодже

25.09.2020, 10:44, Разное

Учредители британской благотворительной ветеринарной организации PDSA приняли решение наградить гигантскую африканскую крысу Магава за обнаружение мин в Камбодже. Прямая трансляция с вручением медали «За храбрость животных или преданность долгу» состоится в пятницу на сайте PDSA.

Крыса Магава прошла обучение в бельгийской благотворительной организации Apopo, сотрудники которой занимаются тренировкой крыс по поиску мин. Все крысы, вышедшие из этой организации, получают статус HeroRAT. Магава за время своей службы смог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

По словам исполнительного директора Apopo Кристофа Кокса, Магава по величине превосходит размеры среднестатистической крысы, но все же мал и легок, чтобы не активировать мину при соприкосновении с ней. Поэтому грызуну удалось найти так много опасных снарядов. Всего медаль «За храбрость животных или преданность долгу» вручалась 30 раз, однако крыс среди номинантов еще не было.