В Москву возвращаются ограничения из-за коронавируса

25.09.2020, 10:40, Разное



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Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями предписано не покидать дома без особой необходимости и избегать контактов с родственниками, живущими отдельно. Пожилым жителям столицы также рекомендуется ограничить походы в магазины и аптеки. Примечательно, что занятия физкультурой на свежем воздухе не возбраняются.

Работающим пенсионерам рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Работодателям же предложено перевести на «удаленку» как можно больше подчиненных.

Накануне столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу.

За неделю до указанных мер власти столицы связывали рост числа выявляемых случаев заражения с увеличением числа проводимых тестов.