 

Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

25.09.2020, 10:17, Разное

Коронавирус нового типа, попадая в организм, способен спровоцировать появление опухоли головного мозга или уже увеличить в размерах то новообразование, которое уже имеются. Специалисты из РФ отнеслись к соответствующей теории зарубежных коллег довольно скептически, но заявили, что она требует проверки.
Коронавирус взаимодействует с клетками мозга. Внутри COVID-19 присутствует белок, который внешне напоминает шип. Вместе с другими элементами образуется корона, которая и позволяет инфекции закрепиться в зоне рецептора клетки.

Ученые предполагают, что через белок S коронавирус способен вызывать рак. В результате существенно увеличивается риск развития глиомы у людей. Попадая в клетку, вирус существенно изменяет ее, а это приводит к трансформациИ опухоли в злокачественную.

Сам по себе процесс является довольно длительным, на него влияют дополнительные факторы, как внешней, так и внутренней среды.



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