 

Анфиса Чехова до сих пор не осознала смерть отца

25.09.2020, 10:17, Разное

Известная телеведущая Анфиса Чехова до сих пор в полной мере не осознала смерть отца. Ее родителя не стало в сентябре минувшего года. Отношения между родственниками складывались не просто, знаменитость даже ходила на консультации к психологу, чтобы попытаться простить близкого человека.
Родители Анфисы Чеховой развелись, когда она была маленьким ребенком. Отец Александр Корчунов совершенно не занимался воспитанием дочери и не помогал деньгами бывшей жене. Спустя годы он не постеснялся попросить финансовой помощи у дочери. При этом в эфирах различных телепроектов отец нелестно высказывался о наследнице.

Анфиса Чехова долгое время не могла простить отца. Однако психологи помогли ей это сделать, это произошло как раз к моменту смерти родителя. Несколько лет до ухода отца из жизни Чехова не испытывала по отношению к нему обиду и ненависть.

Несмотря на то, что отца нет уже год, к Чеховой до сих пор не пришло осознание этого факта. У ведущей остались непрослушанные записи, который оставил ей родитель. В целом ко всему, даже к изменам мужа, она старается относиться философски.



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