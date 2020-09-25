Мнение: Бесплатный как ненужный

25.09.2020, 10:10, Разное



Рок-н-ролл мертв, а мы – еще нет

Вчера на посиделках в “Шоколаднице” меня спросили восхищенные читатели: “Алексей, а почему вы свои эти… реквизиты под постами не ставите? Может, мы б вам так деньги переводили!” (имелось в виду – не только за книжки)

– Это как у Бабченко, что ли? – удивился я. И нашелся с ответом: – Ну, наверно, как раз потому, что не хочется быть похожим на Бабченко!

Хороший ответ истинного бессеребренника. Но, с другой стороны, сегодня меня опять почем зря обвинили, что я “продался Путину” – и стало обидно. Главное, за что? За то, что назвал Макрона “Макароном”. Человек, который называет французского президента “макароном”, конечно, “продался Путину” – как же иначе? Пока я возмущался, позвонили с “Голоса Америки”, попросили дать комментарий – про инагурацию Лукашенко. Дал комментарий – тут же осознал, что теперь про меня в очередной раз скажут, что я “продался госдепу”.

Вашу мать! Поймите уже – я никому не продался и не продавался! Возможно, у меня единственный такой абсолютно неангажированный блог – ни правыми, ни левыми, ни апешечкой, ни госдепом, ни арабами, ни израильтянами. Блог “неуловимого Джо”, БЕСПЛАТНЫЙ от слова “совсем”.

Это весело. Но сегодня вдруг осознал еще одну вещь: а так ли это хорошо в кармическом смысле – вести полностью бесплатный блог? Блог, не получающий денег вообще ниоткуда? Я ведь, что скрывать, занимаюсь им почти профессионально – если смотреть хотя бы по частоте публикаций. “Охота пуще неволи”.

Но есть и прямой, хотя и весьма нелицеприятный вопрос: не означает ли “бесплатность” попросту “ненужность”? Если Сапожнику никто не платит – это значит, что он просто нафиг никому не сдался, вот и всё. Я, конечно, далек от положения ныне покойного Константина Крылова, который пару лет назад просил “хоть сколько-нибудь” через свой блог и жалобно писал, что “вот отыскал в холодильнике банку тушенки из конины – будет что покушать ближайшие три дня” (цитирую по памяти).

Но вот от этого понимания бесплатности как ущербности стало мне как-то неуютно и нехорошо. К Бабченке можно как угодно относиться – но он свою нужность ВИДИТ, она ему доступна в материальном выражении, а не только в каком-то количестве лайков и комментов.

Делать нечего – признаю свою ошибку. Давно надо было посмотреть в глаза реальности. И заодно дать вам возможность, уважаемые читатели блога, выразить свое реальное отношение к автору и его блогу. Признаюсь, никакого удовольствия мне это не доставляет, но тем не менее:

Голосуй рублем!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748

Яндекс.Деньги 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

у хейтеров Сапожника, для чистоты эксперимента, наверно, должна была бы быть возможность изымать “акции блога” из общей кучи – чем больше ненавидишь, тем больше изымаешь – но никаких акций блога нет, так что звиняйте, братцы.

Что ж, посмотрим.