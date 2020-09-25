Ученые: Прикосновения матери помогают детям бороться с болью

25.09.2020, 9:53, Разное

Ученые из Канады и США заявили, что в младенческом возрасте прикосновение матери помогают детям бороться с болью. Также оно важно для развития малыша.

Мозг новорожденных детей наделен высокой степенью пластичности. В связи с этим развитие ребенка во многом зависит от взаимодействия с родителями. От контакта с матерью младенец получает определенные сигналы, а они помогают ему учиться справляться с различными опасными факторами, в том числе, с болью.

В исследовании специалистов были задействованы 27 малышей в возрасте от 0 до 96 дней. Некоторые из них появились на свет раньше срока. Авторы научной работы измеряли реакцию младенцев на болезненные ощущения посредством анализа крови, взятой из пятки, и ЭЭГ.

Во время процедуры малышей на руках держали их матери. Одни женщины напрямую контактировали с кожей ребенка, а младенцы вторых были завернуты в пеленку.

Результаты эксперимента показали, что реакция малышей на боль менялась в зависимости от того, как их держали матери. Когда обеспечивался контакт с кожей, неприятные ощущения переносились легче, пишет издание «Ридус».