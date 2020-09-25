 

Ученые: Прикосновения матери помогают детям бороться с болью

25.09.2020, 9:53, Разное

Ученые из Канады и США заявили, что в младенческом возрасте прикосновение матери помогают детям бороться с болью. Также оно важно для развития малыша.
Мозг новорожденных детей наделен высокой степенью пластичности. В связи с этим развитие ребенка во многом зависит от взаимодействия с родителями. От контакта с матерью младенец получает определенные сигналы, а они помогают ему учиться справляться с различными опасными факторами, в том числе, с болью.

В исследовании специалистов были задействованы 27 малышей в возрасте от 0 до 96 дней. Некоторые из них появились на свет раньше срока. Авторы научной работы измеряли реакцию младенцев на болезненные ощущения посредством анализа крови, взятой из пятки, и ЭЭГ.
Во время процедуры малышей на руках держали их матери. Одни женщины напрямую контактировали с кожей ребенка, а младенцы вторых были завернуты в пеленку.

Результаты эксперимента показали, что реакция малышей на боль менялась в зависимости от того, как их держали матери. Когда обеспечивался контакт с кожей, неприятные ощущения переносились легче, пишет издание «Ридус».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам

21.09 / Акриса Любовь Аксенова рассказала об ощущениях в гробу

03.09 / Личное: “Он волшебный”

07.09 / Иван Охлобыстин попросил президента проявить “несправедливость” к Михаилу Ефремову и помиловать его

27.06 / Расколи мне купола

11.08 / Павел Деревянко разбогател после выхода сериала “Домашний арест”

06.09 / Кричащий и движущийся камень в белорусском лесу

25.07 / Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

17.08 / Договор авторского отъема

29.06 / Твит против канцелярита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска