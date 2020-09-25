 

Рудковская назвала истинную причину конфликта с Дакотой

25.09.2020, 9:53, Разное

Известный российский продюсер Яна Рудковская озвучила настоящую причину конфликта с певицей Ритой Дакотой. Эту тему в рамках интервью подняла журналистка Алена Жигалова.
По словам Рудковской, многие знакомые звонили ей и говорили, что не верят в то, что знаменитость могла выступить зачинщиком конфликта. Сама же супруга Евгения Плющенко разговаривала с Ритой Дакотой предельно вежливо и объяснила ей, что та не права с юридической точки зрения. Также она объяснила, что сам конфликт произошел не из-за розыгрыша, проводимого в Instagram.

Яне Рудковской предложили организовать так называемый «круг», где участники обмениваются аудиторией. Продюсер лично купила для подписчиков дорогие призы от Louis Vuitton. Рита Дакота добавила на свою страницу фото с вещами бренда, но не теми, которые приобрела Рудковская. К тому же в ее посте присутствовала фраза «раздаем халяву». Продюсер в рамках личного разговора с певицей попросила ее заменить снимок и поменять текст.

В ответ артистка нахамила Яне Рудковской. Когда Рита Дакота дождалась, что на ее страницу подписалась четверть миллиона подписчиков, она написала пост, где пояснила о дискриминации. Сама же продюсер считает, что РФ – непростая страна, а исполнительница просто сыграла на классовом неравенстве. Продюсер вспомнила о своей сложной жизни, когда у нее не было денег, чтобы пойти в ресторан

В ходе наведения справок Рудковской стало известно, что Дакота любит хейт. В тот момент аудитория не оценила ее новый альбом. Продюсеру жалко, что талантливая исполнительница и автор композиций пытается стать популярной за счет скандалов.



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