 

Оксана Самойлова раскрыла секрет своего постоянного позитива

25.09.2020, 9:53, Разное

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, как ей удается быть по жизни всегда позитивным человеком. Отвечая на вопросы фолловеров в соцсети Instagram, она заявила, что не позволяет отрицательным мыслям теряться в голове.
Подписчики заметили, что в целом Оксана Самойлова всегда пребывает в хорошем настроении. Многим интересно, как ей удается это делать, имея ряд рабочих проектов и четверо детей. В целом бизнес-вумен старается фильтровать информацию, не расстраиваться по пустякам. Важно в каждом моменте искать что-то позитивное.

Оксана Самойлова занимается любимым делом, мать четверых детей имеет отличное здоровье. Она привыкла не обращать внимания на чужое мнение. Если вдруг супруге Джигана становится грустно, в данном состоянии Самойлова пребывает максимум два дня. Блогер старается делать много добра, а от этого ей всегда хорошо. К тому же у многодетной мамы есть штат нянь и помощниц, помогающих справляться с домашними делами.

Также поклонники спросили, почему рэпер Джиган в последнее время располнел. Сейчас вес артиста превышает 100 килограммов. По словам Самойловой, певец уже три месяца ходит в спортивный зал и наращивает мышечную массу. Потом он планирует просушиться.



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