Медведь сбил снимавший его беспилотник на Сахалине

25.09.2020, 9:48, Новости дня

Житель Сахалина Сергей Любаченко лишился беспилотника, снимая медведей на побережье Охотского моря.

На кадрах, которыми Любаченко поделился на своей странице в Instagram видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успевает среагировать и увести дрон от хищника.

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.

«На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял, чем, и квадрокоптера я лишился», – передает РИА «Новости» слова видеографа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Любаченко (@sergey_lyubachenko) 23 Сен 2020 в 6:42 PDT