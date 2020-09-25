 

Правительство введет штрафы для людей, которые заболеют коронавирусом после вакцинации

25.09.2020, 9:23, Разное

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на очередном заседании правительства поднял вопрос об имидже первой в мире российской вакцины от Covid-19, который целенаправленно портят заболевшие люди, относящиеся с предубеждением к передовой разработке отечественных учёных.

Чтобы в корне изменить ситуацию Минздрав предложил ввести систему штрафов и административных наказаний за повторное заражение коронавирусом после вакцинации российским препаратом.

МВД совместно с Центром «Э» должны проводить мониторинг поступающей в соцсети информации о неэффективности российских препаратов от Covid-19. Вскоре система была единогласно одобрена правительством, а на её реализацию и поддержку выделены 10 млрд рублей.

– Вот вы слышали, что после вакцины люди вновь болеть начинают? Такого не бывает, это все симулянты проплаченные или либералы. Ну в крайнем случае температура повышается, голова кружится или воспаление лёгких случается, но не более того. Уж откровенно летальных исходов ни разу не было, — подытожил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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