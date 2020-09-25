В РФ создали способный обнаружить любые вирусы в воздухе прибор

25.09.2020, 9:23, Новости дня

Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного исследовательского университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), сообщили в пресс-службе вуза.

Государственные испытания созданного в НИЯУ МИФИ детектора «Триггер-БИО» показали рекордную чувствительность прибора: за 1-2 секунды он способен идентифицировать патоген, присутствующий в воздухе в количестве всего 10-20 частиц на литр.

Устройство, как объяснили создатели, с высокой точностью отделяет примеси и распознает биогенные аэрозоли любых типов – вирусы, бактерии, бактериальные токсины. Как уверены специалисты НИЯУ МИФИ, прибор позволит организовать потоковый скрининг в транспорте и местах массового скопления людей, поможет обезопасить гражданские и военные объекты.

«Обнаружение и распознавание биопатогенов в устройстве происходит путем анализа флуоресценции двух основных биоаэрозольных флуорофоров – триптофана и никотинамидаденинуклеотида. Прибор осуществляет спектральный анализ пробы, прокачивая воздух через аналитический тракт и возбуждая его излучением светодиодов с длинами волн 280 и 365 нм», – передает РИА «Новости» слова доцента отделения нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Геннадия Котковского.

Прокачка воздушных проб проходит со скоростью 27 литров в минуту. Скорость и объем воздушной струи позволяет, по словам ученых, регистрировать сигнал флуоресценции от каждой из биоаэрозольных частиц, попадающих в область фокусировки возбуждающего излучения.

«Анализ проходит в трех спектральных диапазонах, а также в канале светорассеяния, что позволяет отсечь неорганические примеси. При помощи корреляционного анализа от каждой облученной частицы в режиме счета фотонов формируется сигнал, сопоставляемый с образцами патогенов в памяти устройства», – рассказал Котковский.

Особенность прибора, по словам создателей, в использовании сразу двух источников возбуждения, благодаря чему снижается порог обнаружения и повышается точность идентификации. Впервые в РФ в устройстве такого типа применен метод счета единичных фотонов, что, как объяснили ученые, повышает чувствительность прибора минимум в 10 раз.

«Триггер-БИО», как отметили создатели, в несколько раз компактнее и легче существующих аналогов: он весит всего пять килограммов при питании от сети и шесть с половиной килограммов при работе в автономном режиме.

Разработка прибора осуществлялась по контракту с Минздравом, испытания проходили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.

В настоящее время ученые переходят к опытной эксплуатации прибора в реальных условиях, а также к формированию базы спектральных «отпечатков» биопатогенов для их эффективного распознавания.

Напомним, ранее в сентябре молекулярные биологи из РФ обнаружили в клетках человека и мышей короткую молекулу РНК, способную соединяться с частицами различных видов коронавирусов и замедлять их размножение.