Женщина случайно подожгла пострадавший от подтопления дом

25.09.2020, 9:23, Разное

Жительница Биробиджана попыталась спасти свой деревянный дом, которые пострадал от подтопления. Для этого она решила просушить строение с помощью электрического котла. Во время его работы она заметила запах дыма.

Внешний осмотр показал, что у дома загорелась стена. Женщина вызвала пожарных и до их прибытия постаралась справиться с возгоранием самостоятельно. Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали пожар, передает сайт VSE42.RU. Расследование показало, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание.