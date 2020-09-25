 

В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика

25.09.2020, 9:23, Разное

Еще 8 сентября сигнал с отслеживающего ошейника тигра Павлика пропал. Позже, 23 сентября, в четырех километрах от места последнего зарегистрированного местонахождения возле села Новостепановка Свободненского района Амурской области был обнаружен труп животного. Хищника выпустили в дикую природу всего год назад.

“Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных”, – цитирует Life.ru губернатора региона Василий Орлов. Он отметил, что личности причастных к преступлению уже установлены.



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