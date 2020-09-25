Мельникова показала фото с «убитой» по версии Джигурды любовницей Ефремова

25.09.2020, 9:17, Разное

После оглашения приговора Михаилу Ефремову российский актер Никита Джигурда поделился опасениями по поводу исчезновения Дарьи Белоусовой. Однако в Instagram Дарьи Мельниковой появилось совместное фото с «пропавшей» актрисой «Современника».

Все началось с того, что хозяйка квартиры, которую арендовала Белоусова, не могла связаться с актрисой. Тогда Джигурда предположил, что она могла быть «связующим звеном» между Ефремовым и «заказухой», которой актер называл смертельное ДТП. Поэтому заинтересованные люди могли от нее избавиться, чтобы правду никто не узнал.

Джигурда призывал ее появиться и подтвердить его слова о том, что именно она была за рулем в тот день. Однако Белоусова на протяжении недели не давала о себе знать, поэтому поисками занялись пользователи Сети. Они и обнаружили ее недавний совместный фотоснимок с Дарьей Мельниковой.