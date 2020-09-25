 

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

25.09.2020, 9:08, Новости дня

Депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Непростая экономическая ситуация в стране снова актуализировала тему бесплатных продуктовых наборов, продовольственных карточек и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных граждан», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты начали разрабатывать законопроект, который предусматривает определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму, составляющую не менее 25% от прожиточного минимума.

В рамках законопроекта необходимо составить перечень продуктов, которые можно приобрести с помощью сертификата. Это необходимо для избежания злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичить или проибрести с их момощью алкоголь или табачную продукцию.

Депутат отметил, что владелец сертификата может приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются организации из бюджета. 

«Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва. Этот опыт взят за основу», – сказал Нилов.

Ранее президент Владимир Путин призвал помочь гражданам РФ с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. По его словам, ситуация с безработицей в РФ остается все еще напряженной.



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