Баржа с дизтопливом столкнулась с теплоходом на Ямале

25.09.2020, 9:08, Новости дня

Столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом произошло на Хаманельской Оби (протока протяженностью 124 км, ответвление от реки Обь) в Ямало-Ненецком автономном округе. Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка.

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом. В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 72-м км Хаманельской Оби произошло столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в результате столкновения груженая дизельным топливом баржа получила пробоину. По имеющимся данным, жертв и пострадавших, а также розлива нефтепродуктов нет. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка о безопасности судоходства», – добавили там.

Напомним, 10 сентября при столкновении катера с баржей в Сургуте погиб криминальный авторитет.