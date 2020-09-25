Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

25.09.2020, 9:08, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, участвовавший в 1945 году в штурме Берлина и расписавшийся на стене Рейхстага, умер во Владимире в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба администрации города.

«Администрация города Владимира, Совет народных депутатов и Совет ветеранов войны и труда Ленинского района с глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ушакова Николая Андреевича. В сентябре 1943 года 18-летним юношей он был призван в Советскую Армию и при освобождении Белоруссии получил боевое крещение, затем в составе танкового экипажа освобождал Польшу и брал Германию, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина, где расписался на поверженном Рейхстаге», – передает ТАСС сообщение мэрии.

24 июня 1945 года Ушаков участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Как информирует пресс-служба мэрии Владимира, Николай Ушаков родился 17 июня 1925 года в Кировоградской области Украинской ССР, в годы войны был награжден орденом Красной Звезды и трижды – медалью «За отвагу». После войны 32 года служил в Вооруженных Силах, затем более 18 лет работал на заводе, был активистом городского совета ветеранов.