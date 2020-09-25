 

Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

25.09.2020, 9:08, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, участвовавший в 1945 году в штурме Берлина и расписавшийся на стене Рейхстага, умер во Владимире в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба администрации города.

«Администрация города Владимира, Совет народных депутатов и Совет ветеранов войны и труда Ленинского района с глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ушакова Николая Андреевича. В сентябре 1943 года 18-летним юношей он был призван в Советскую Армию и при освобождении Белоруссии получил боевое крещение, затем в составе танкового экипажа освобождал Польшу и брал Германию, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина, где расписался на поверженном Рейхстаге», – передает ТАСС сообщение мэрии.

24 июня 1945 года Ушаков участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Как информирует пресс-служба мэрии Владимира, Николай Ушаков родился 17 июня 1925 года в Кировоградской области Украинской ССР, в годы войны был награжден орденом Красной Звезды и трижды – медалью «За отвагу». После войны 32 года служил в Вооруженных Силах, затем более 18 лет работал на заводе, был активистом городского совета ветеранов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Россия завершила испытания новой системы предупреждения о ракетном нападении

04.07 / Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка

15.08 / Найдена связь между предпринимательством и бессонницей

17.07 / Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

17.08 / “Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”. Лукашенко рассказал о звонке Меркель

24.09 / Euronews – глава МИД Кипра заверил, что не использует вето против санкций по Белоруссии

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

18.07 / Музей Метрополитен вновь откроется в конце августа

18.08 / Рубль вырос к доллару

18.09 / Ученые обнаружили следы миграции древних людей из Африки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска