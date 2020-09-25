Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

25.09.2020, 9:05, Новости дня

Дональд Трамп фактически заявил о том, что признает президентские выборы в США легитимными только в случае своей победы, пишет CNN, основываясь на том, что Трамп не стал гарантировать процесс мирной передачи власти после выборов. Кроме того, Трамп намекнул на то, что его намерение провести в Верховный суд своего кандидата связано с расчётом, в случае чего, выиграть выборы в суде.

ЖУРНАЛИСТ: Вне зависимости от исхода грядущих выборов, можете ли вы сегодня гарантировать процесс мирной передачи власти после выборов? Мы наблюдали беспорядки во многих штатах, как демократических, так и республиканских, по всей стране. Сделаете ли вы всё для того, чтобы обеспечить мирную передачу власти после выборов?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нам надо будем посмотреть, что произойдёт дальше. Вы знаете, что поступали серьёзные жалобы касательно избирательных бюллетеней. С бюллетенями и правда кошмар.

ЖУРНАЛИСТ: Я понимаю, но люди бунтуют. Вы сделаете всё для мирной передачи власти?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы хотим избавиться от бюллетеней, и тогда будет мирный процесс передачи власти, точнее, передачи не будет, а будет продолжение.

По сути, он говорит, что выборы будут легитимными только в том случае, если он выиграет. Его вчерашнее высказывание было также весьма шокирующим, поскольку он, фактически, признал, что одна из причин его желания как можно более скорого подтверждения кандидатур в Верховный суд заключается в том, что исход голосования в некоторых штатах может быть решён в суде. Далее он намекнул о своём предположении, что его кандидат проголосует так, как ему надо.

Следовательно, он хочет заполнить Верховный суд своими кандидатами, чтобы выиграть выборы через суд, если дело дойдёт до этого. Поэтому он не говорит о мирной передаче власти. Вчера он говорил о дополнительном месте в Верховном суде, о своём кандидате в Верховном суде, для того чтобы выиграть там. Так говорит тот, кто пытается победить любым способом: ничего из этого не звучит так, будто это говорит президент.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.