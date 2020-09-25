Президент Кипра – ЕС должен принять санкции против Турции — главного «нарушителя порядка» в регионе

25.09.2020, 9:05, Новости дня

В интервью газете Le Figaro президент Республики Кипр Никос Анастасиадис вновь заявил о незаконных притязаниях Анкары в Средиземном море и призвал ЕС к более слаженным и решительным действиям для защиты европейских принципов и международного права. Лидер островного государства также заявил о готовности к диалогу о воссоединении Кипра, если Турция положит конец своим провокациям и планам по колонизации города Фамагуста.



Reuters

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис выступает за введение санкций Евросоюза против Турции, корабли которой незаконно заходят в территориальные воды Кипра, пишет Le Figaro. В интервью французской газете глава государства рассказал, что от перенесённого на 1 октября саммита ЕС ожидает «дипломатических и политических решений» в отношении Анкары.

Как напомнил политик, в последнее время Турция пытается «навязать свои незаконные притязания» в Средиземном море, нарушая морские границы Греции и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра. По словам Анастасиадиса, эта политика экспансии простирается на весь регион, включая Сирию и Ливию.

Особенно она проявилась в последние недели, когда едва удалось избежать серьёзного конфликта между греческими и турецкими кораблями: под давлением Анкара приказала своему исследовательскому судну отойти от берегов Греции, и страны перешли к диалогу.

Однако, считает президент Кипра, на самом деле провокации Турции являются вторжением в особую зону его страны. Во время неформального заседания Совета министров иностранных дел в Берлине страны Евросоюза в качестве ответной меры договорились продлить некоторые существующие санкции против Турции — таким образом они ясно дают понять, что такое поведение не останется без последствий.

Тем не менее Никос Анастасиадис с сожалением отметил, что этим летом ЕС не смог сообща и активно противостоять «нарушителю порядка», который подрывает безопасность и мир в регионе, а также угрожает Европе. Лидер Кипра добавил, что позиция Франции была самой чёткой: её президент решительно выступал против незаконных методов Турции, и киприоты выражают свою признательность за этот луч надежды на спасение принципов и ценностей Евросоюза, а также защиту международного права.

В своём интервью глава Республики Кипр также заявил, что поддерживает диалог между Грецией и Турцией и призывает к дипломатическому решению проблем и со своей страной. В противном случае островное государство уведомило Анкару, что готово обратиться в Международный суд ООН в Гааге.

Кроме того, Анастасиадис не исключил возможность начать переговоры о воссоединении Кипра, однако для этого Турция должна прекратить свои противоправные действия в территориальных водах острова, а также свои угрозы колонизировать город Фамагуста. Как подчеркнул президент Кипра в интервью Le Figaro, его страна поддержала намерение Генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша провести новую конференцию по Кипру, однако, к сожалению, Турция отклонила это предложение.