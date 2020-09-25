 

Западные соседи Белоруссии объявили инаугурацию Лукашенко нелегитимной

25.09.2020, 9:05, Новости дня

После появления сообщений о том, что в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко на новый президентский срок, ряд стран ЕС поспешили объявить эту церемонию нелегитимной. В частности, об этом уже заявили Литва, Словакия и Германия, а также экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, передаёт Euronews. Между тем в Москве назвали инаугурацию суверенным внутренним решением белорусского руководства и призвали не оказывать на Минск давление извне.

Александр Лукашенко преподнёс сюрприз своим согражданам и международному сообществу, вступив в должность президента Республики Беларусь в обстановке секретности. Принеся присягу, он выступил с речью перед военнослужащими.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала инаугурацию «фарсом», а новый срок Лукашенко «незаконным».

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, экс-кандидат в президенты Белоруссии: Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны — а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом.

Ряд стран Евросоюза заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным главой белорусского государства. В частности, об этом заявил официальный представитель Германии Штеффен Зайберт.

ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ, официальный представитель правительства Германии: Выборы не соответствовали минимальным требованиям — они не были ни справедливыми, ни свободными. Поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать их результаты.

В Москве отказались комментировать церемонию инаугурации, назвав её «внутренним делом» Белоруссии. 

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Мы уважаем выбор, сделанный братским белорусским народом, — это относится к тем, кто голосовал как за действующего президента, так и за других кандидатов. Мы выступаем за то, чтобы урегулирование ситуации происходило в спокойном ключе, через внутрибелорусский диалог, без «подсказок» — и конечно, особенно без давления извне.

Вечером в среду в центр Минска, чтобы выразить протест против инаугурации Лукашенко, вышли сторонники оппозиции.



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