Европейцы решили проявить солидарность не в приёме мигрантов, а в их депортации

25.09.2020, 9:05, Новости дня

Ключевым пунктом новой миграционной политики ЕС станет оперативная депортация всех лиц, не получивших права на убежище, пишет Das Erste. По мнению издания, Брюссель вводит новое понятие «европейской солидарности»: отныне солидарность будет означать не приём мигрантов, а участие в их депортации. Европейский союз был вынужден пойти на такой шаг из-за очевидной неспособности справиться с ситуацией, отмечает автор.



Reuters

Новая миграционная политика ЕС, предложенная Еврокомиссией, изложена на 28 страницах, пишет Das Erste. Почти на каждой из них есть слова «надёжный», «эффективный» и «депортация». По мнению издания, из текста очевидно вытекает, что ключевым пунктом новой миграционной политики ЕС будет как можно более скорое «выдворение» лиц, официально не имеющих права на предоставление им убежища.

Согласно предложению Еврокомиссии, такие страны, как Греция и Италия, должны получить больше помощи. Кроме того, на внешних границах ЕС необходимо ввести предварительные проверки, для того чтобы сократить количество лиц, которых потом будут распределять по странам-членам. При этом обязательное распределение будет применяться только в экстренной ситуации, отмечает Das Erste.

Пока неясно, сможет ли этот план воплотиться в жизнь, пишет издание. Остаётся непонятным, как предотвратить такие ситуации, как в лагере беженцев Мориа? Как гарантировать, что третьи страны будут принимать депортированных мигрантов? Как будут выглядеть операции по спасению беженцев на море, которые, по словам Урсулы фон дер Ляйен, будут обязательны?

Как пишет Das Erste, с помощью новой стратегии Брюссель хочет предложить новый механизм солидарности. Отныне солидарность не будет означать, что все страны ЕС будут принимать мигрантов. К примеру, страны вроде Венгрии или Польши могут внести финансовый вклад или же помочь в организации депортаций. По мнению издания, новая миграционная политика ЕС подстраивает «европейскую солидарность» под конкретные реалии, в надежде на то, что какие-то государства начнут вносить больший вклад. За это ЕС придётся заплатить большую цену, поскольку новое понятие «солидарности» отвечает интересам тех, кто не хочет принимать беженцев и не принимает самого понятия «солидарность», считает Das Erste.

Отныне европейская солидарность стала гибким понятием, констатирует издание. Теперь «быть солидарным» означает помогать в депортации мигрантов. По мнению Das Erste, Брюсселю пришлось пойти на такой шаг, чтобы хоть как-то справиться с проблемой миграции, ставшей столь серьёзной из-за эгоизма многих отдельных стран — членов ЕС.