«Хочу убрать диабет» – Максим Фадеев продолжит худеть

25.09.2020, 8:53, Разное

Российский продюсер Максим Фадеев готов и дальше сбрасывать вес после похудения на 110 килограммов. В шоу на YouTube-канале Metametrica он признался, что занимается этим в целях борьбы с диабетом, поэтому останавливаться музыкант не собирается.

После экстремального похудения Максим Фадеев столкнулся с тем, что его начали «обливать помоями». По словам продюсера, его обвиняли во лжи, диетологи и эндокринологи пугали побочными эффектами, иные люди интересовались, куда он дел излишки кожи. Композитор даже хотел судиться с одним медиком, но потом понял, что тот «слишком маленький».

На сегодняшний день продюсер сбросил свыше одного центнера лишнего веса, но до отметки в 90 кг останавливаться он не планирует. Максим Фадеев страдает от диабета, а лишние килограммы только усугубляют его, поэтому при помощи похудения он решил бороться с этим недугом до полного исчезновения болезни.