 

В Украине за сутки подтверждено более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

25.09.2020, 8:41, Новости дня

За сутки в Украине подтверждено 3565 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины по состоянию на 25 сентября.

Умерло за сутки 70 человек, выздоровело 1675.

Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 5653;
Волынская область – 7362;
Днепропетровская область – 4917;
Донецкая область – 2851;
Житомирская область – 5403;
Закарпатская область – 9490;
Запорожская область – 3428;
Ивано-Франковская область – 13 080;
Киев – 21 045;
Киевская область – 8430;
Кировоградская область – 1052;
Луганская область – 894;
Львовская область – 19 465;
Николаевская область – 2782;
Одесская область – 12 470;
Полтавская область – 1752;
Ровенская область – 11 774;
Сумская область – 3474;
Тернопольская область – 12 579;
Харьковская область – 16 490;
Херсонская область – 954;
Хмельницкая область – 5361;
Черкасская область – 3459;
Черновицкая область – 13 736;
Черниговская область – 3770.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 25 сентября в мире заразилось 32,1 млн человек, умерло 981,8 тыс, выздоровело 22,2 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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