В Украине за сутки подтверждено более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

25.09.2020, 8:41, Новости дня

За сутки в Украине подтверждено 3565 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины по состоянию на 25 сентября.

Умерло за сутки 70 человек, выздоровело 1675.

Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 5653;

Волынская область – 7362;

Днепропетровская область – 4917;

Донецкая область – 2851;

Житомирская область – 5403;

Закарпатская область – 9490;

Запорожская область – 3428;

Ивано-Франковская область – 13 080;

Киев – 21 045;

Киевская область – 8430;

Кировоградская область – 1052;

Луганская область – 894;

Львовская область – 19 465;

Николаевская область – 2782;

Одесская область – 12 470;

Полтавская область – 1752;

Ровенская область – 11 774;

Сумская область – 3474;

Тернопольская область – 12 579;

Харьковская область – 16 490;

Херсонская область – 954;

Хмельницкая область – 5361;

Черкасская область – 3459;

Черновицкая область – 13 736;

Черниговская область – 3770.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 25 сентября в мире заразилось 32,1 млн человек, умерло 981,8 тыс, выздоровело 22,2 млн.