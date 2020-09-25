 

В Ивано-Франковской области отравились более 100 человек, которые питались в столовой – ГСЧС

25.09.2020, 8:50, Новости дня

В Коломые после питания в местной столовой в больницы с отравлением обратился 101 человек. Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проинформировала в сводке за 24 сентября.

“24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, которые употребляли пищу в столовой ООО “Леони” (город Коломыя)”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с происшествием проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

ООО “Леони” – представительство одноименной иностранной компании. В Украине производит электронику для автомобильной промышленности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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