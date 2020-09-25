 

НЦБ Интерпола присоединилось к расследованию убийства детдомовцев в 1942 году

25.09.2020, 8:48, Новости дня

Российское бюро Интерпола устанавливает анкетные данных причастных к геноциду в Ейске в Краснодарском крае во время Великой Отечественной войны, сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

«Нами организовано взаимодействие с бюро Интерпола семи стран для установления полных анкетных данных лиц, служивших в легионе и принимавших участие в карательных операциях на оккупированных территориях», – сказал он в интервью ТАСС. 

Прокопчук подчеркнул, что зарубежные партнеры охотно делятся этой информацией. 

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре фашистские каратели погрузили детей в несколько машин, через 15 минут они были мертвы.

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, для исполнения карательных операций против советских граждан в Краснодарский край в 1942-1943 годах была направлена зондеркоманда СС-10а, возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. В результате одной из таких операций было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.



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